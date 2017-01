SUPERLIGA SHQIPTARE MUND TË SHTYHET PËR NJË JAVË

E planifikuar të rinisë më 21 janar, Superliga shqiptare mund shtyhet për një javë më vonë. Arsyeja është kërkesa e tetë prej klubeve pjesmarrëse në të, të cilat i kanë kërkuar Federatës Shqiptare të Futbollit për të bërë një shtyrje për shkak të temperaturave të ulëta që po mbizotëron në të gjithë vendin, temperatura këto që po ndikojnë në stërvitjen e ekipeve. Ka qenë vetë institucioni i futbollit shqiptar ai që e ka bërë publike një kërkesë të tillë të klubeve, ndër të cilat është edhe Vllaznia. Natyrisht që shkodranët po hasin jo pak vështirësi në përgatitjet e tyre edhe në Ulqin. Fushat ku ata stërvitjen janë thuasje të ngrira dhe kjo padyshim që ka patur ndikimin e vet.

Nga ana tjetër, stafi teknik po mundohet t’i ruajë futbollistët e për këtë arsye, ndonjë seancë është duke e zhvilluar edhe në pallatin e sportit të Ulqinit. Ajo që pritet tashmë është të mësohet se cili do të jetë vendimi që do të marrë Federata në lidhje me shtyrjen. Stadiumi i Kukësit është i mbuluar nga bora dhe probleme në fakt ka edhe në stadiumet e tjera. E shtuna e ardhshme po afron dhe ende nuk dihet nëse do të luhen ndeshjet e para të këtij viti apo jo.

Në “Loro Boriçi” do të luhet Vllaznia- Kukësi megjithatë nuk është shumë e sigurt nëse do zhvillohet apo jo. Arsyeja pse Federata nuk po vendos ende është se dy klube, Teuta dhe Laçi nuk janë dakord me këtë shtyrje dhe pa aprovimin e të gjithëve, nuk mund të merret një vendim për shtyrje. Mbase ditën e nesërme do të ketë një vendim zyrtar në lidhje me këtë çështje. Në Shkodër në fakt e mirëpresin një shtyrje të tillë. Skuadra ka probleme sa i takon mbarëvajtjes së procesit stërvitor dhe për këtë arsye, shtyrja do të ndikonte për mirë por ende nuk dihet nëse do të vazhdojë të qëndrojë apo jo në Ulqin.