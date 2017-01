TË PREMTEN NIS KUPA E SHQIPËRISË PËR GRUPMOSHAT

Ashtu si sezonin e kaluar, edhe këtë sezon, Federata Shqiptare e Futbollit do të organizojë aktivitetin e Kupës së Shqipërisë për grupmoshat U-17 dhe U-19. Një garë ku do të marrin pjesë të gjithë ekipet e vendit dhe për të shpallur fituesit do të zhvillohen disa ture. Ndeshjet e turit të parë do të zhvillohen pikërisht ditën e premte.

Ekipet e Akademisë Vllaznia natyrisht që nisen si pretendente ngaqë edhe në kampionat janë në vendet e para në renditje. Në ndeshjen e turit të parë, ekipi U-17 do të ndeshet me lezhjanët e Portos ndërsa ekipi U-19 do të ketë përballë ekipin e Akademisë së Futbollit të Tiranës. Të gjitha ndeshjet e Kupës së Shqipërisë do të zhvillohen në kompleksin e ekipeve kombëtare në Kamëz. Akademia Vllaznia natyrisht që spikat me elementin e saj megjithatë ndeshjet e Kupës së Shqipërisë do të jenë një tjetër test për të parë gjendjen e tyre konkrete. Drejtuesit e klubit i kanë dhënë prioritet natyrisht elementit të spikatur të Akademisë dhe jo më kot, dy pjestarë të ekipit U-19, mbrojtësi Miloti dhe sulmuesi Pusi, janë grumbulluar me ekipin e parë në stërvitjet e Ulqinit. Këto dy elementë por edhe të tjerë, tashmë padyshim që do të kenë për detyrë të fitojnë trofeun e Kupës së Shqipërisë.

Natyrisht që nuk do të jetë e lehtë megjithatë, ata do ta provojnë një gjë të tillë deri në fund. Kupa e Shqipërisë për moshat do të zgjasë disa javë dhe pritet me interes sepse këtë herë skuadrat e Veriut dhe të Jugut janë bashkuar në një garë të përbashkët dhe për këtë arsye do të ketë më shumë rivalitet megjithatë ekipet e Akademisë Vllaznia janë të përgatitura për këtë gjë.