TREGU I RI NE MERKATEN E RUSIT JASHTE FUNKSIONIT!

Edhe pse u ndertua per ti sherbyer tregtareve ambulante te fruta-perimeve zonen e Rusit, tregu ne merkaten e kesaj zone nuk po sherben si i tille. Ashtu sic shihet edhe ne pamje, asnje tregtar nuk preferon te tregoje mallin e tij ne kete treg. Nje treg, i cili u hap para pak kohesh nga Bashkia Shkoder per ti sherbyer ketyre tregtareve, por keto te fundit nuk jane te kenaqur me vendin e hapjes se ketij tregu dhe kushtet e vendosura per te tregtuar ne ate treg.

Vete tregtaret e kane bere te ditur me pare se arsyeja qe nuk deshirojne te tregtojne ne kete treg eshte per shkak se duhet te paguajne nje lloj takse, qe sipas tyre nuk eshte e drejte per pak ore qe tregtojne ato.

Por, cfare do te behet me tregun e ri ne merkaten e Rusit ? Aktualisht ky treg eshte i boshatisur dhe nuk po perdoret nga asnje tregtare.

Keto te fundit vijojne me tregtimin e tyre ne trotuaret e zones se Rusit, ne kushte te papershtatshme, mes ujit dhe baltes, cka ndikon negativsht edhe tek konsumatoret.

Keshtu, problemi me tregjet vijon te jete i pranishem ne qytetin e Shkodres, ku zona e Rusit, e Zdrales, por edhe zona te tjera perballen me tregtimin e fruta-perimeve ne kushte te papershtatshme ne mungese te tregjeve.

