VIRUSI I GRIPIT, MBYLLEN SHKOLLAT DERI ME 7 JANAR

Ne kuader te masave per parandalimin e virusit te gripit, Ministria e Shendetesise ka vendosur qe çerdhet, kopshtet dhe shkollat te qendrojne te mbyllura deri te Henen e ardhshme. Sipas njoftimit te kesaj ministrie, numri i qytetareve me grip te paraqitur ne qendrat shendetesore eshte ne rritje dhe per kete arsye çerdhet, kopshtet dhe shkollat do te qendrojne te mbyllura ne datat 4, 5, 6 dhe 7 Janar. Nderkohe qe prej tre ditesh, vendi po perballet me kushtet e motit me temperatura shume te uleta, te cilat do te vazhdojnë edhe disa dite, duke krijuar kushte te favorshme per perhapjen e metejshme te virusit. Nje gje e tille detyron edhe Ministrine e Shendetesise qe te udheroje mbylljen e shkollave deri me 7 Janar.

Keshtu, te gjitha shkollat, nese nuk do te kete nje njoftim te dyte apo perkeqesim te situates do te hapen me daten 9 Janar. Nga ana tjeter, Instituti i Shendetit Publik rekomandon masat per parandalimin, kufizimin dhe luftimin e infeksioneve dhe semundjeve infektive nga perhapja e virusit të gripit, si: mbulimi i gojes dhe hundes me shami gjate kollitjes dhe teshtitjes e cila te hidhet menjehere ne koshin e mbeturinave, te teshtitet apo kollitet duke perdorur gropezen e berrylit si mburoje, te mos peshtyhet ne toke, larja e menjehershme dhe sa më shpesh e duarve me uje te rrjedhshem dhe sapun, ose pastrimi i tyre me alkool apo dezinfektante, si edhe menjanimi i prekjes se syve, hundes dhe gojes.

Gjithashtu, Instituti i Shendetit Publik rekomandon vaksinimin gjate te gjithe ketij sezoni te gripit, per te mbrojtur çdo person nga gripi dhe per te parandaluar format e renda te gripit.

