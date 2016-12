“VLLAZNIA B” FITON 2-0 EDHE NË PATOS ME ALBPETROLIN

Ecuria e mirë e ekipeve të klubit të futbollit Vllaznia, përveçse me Akademinë, ka vijuar edhe me ekipin B. Ai ka vijuar me serinë e fitoreve duke marrë trepikëshin e rradhës në fushën shumë të vështirë të Patosit. Shkodranët kanë fituar me rezultatin 2-0 ndaj Albpetrolit vendas dhe kësisoj kanë forcuar pozitat e tyre në vendin e dytë në renditje. Ndeshja e djeshme ka patur shumë rivalitet dhe ndonëse në rradhët e ekipit shkodran këtë herë nuk ka patur lojtarë nga ekipi i parë, sërish ata që kanë luajtur, kanë bërë një paraqitje shumë të mirë.

Në pjesën e parë ka qenë futbollisti Ari Djepaxhia që ka zhbllokuar rezultatin duke kaluar në avantazh kuqeblutë. Në të dytën presioni i vendasve është rritur në kërkim të golit të barazimit megjithatë ka qenë mbrojtësi Samet Ruqi ai që ka shënuar edhe golin e dytë dhe të fitores për Vllazninë B. Përfundimisht 2-0 për të dhe me këtë fitore, skuadra e drejtuar nga trajneri Ervis Kraja, forcon pozitat e saj në vendin e dytë në renditje. Sigurisht që objektivi i saj do të jetë arritja e Egnatias që kryeson renditjen me pesë pikë më shumë por edhe nëse nuk ndodh kjo, atëherë me vendin e dytë shkodranët do të shkojnë në plej- of me objektivin e vetëm për ngjitjen një kategori më lart. Sigurisht që ky është edhe objektivi i këtij ekipi, i vënë nga drejtuesit e klubit.

Promovimi i elementit të ri që nuk gjejnë hapësira tek ekipi i parë, natyrisht që po shkon në mënyrën e duhur, shoqëruar kjo edhe me rezultate pozitive dhe kjo ka bërë që Vllaznia të jetë më mirë se ekipet simotra të Tiranës, Partizanit e Kukësit që garojnë në të njëjtën kategori.