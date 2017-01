VLLAZNIA LË ULQININ DHE RIKTHEHET NË SHKODËR

Pasditen e së mërkurës ekipi i Vllaznisë ka lënë Ulqinin dhe është rikthyer sërish në Shkodër ku do të vazhdojë përgatitjet për ndeshjen e parë të këtij viti, atë që do të zhvillohet me Kukësin javën e ardhshme në “Loro Boriçi”. Kuqeblutë kanë qëndruar në Mal të Zi për një periudhë 10 ditore për t’i dhënë dorën e fundit stërvitjeve për gjysmën e dytë të sezonit.

Gjërat në fakt nuk kanë shkuar ashtu si duhet për skuadrën shkodrane sepse fillimisht ndikoi ulja e temperaturave dhe rënia e borës dhe kjo bëri që disa prej seancave të zhvilloheshin në salla të mbyllura. Por jo vetëm kaq. Ditët e fundit disa prej futbollistëve kanë kaluar një gjendje gripale dhe kuptohet që kjo i ka prishur jo pak planet e stafit teknik. Madje, kjo ka qenë arsyeja pse ekipi i Vllaznisë do të rikthehet të mërkurën në Shkodër sepse ideja ka qenë qëndrimi i tij në Ulqin deri në fund të kësaj jave për shkak të shtyrjes një javë të nisjes së kampionatit.

Nga ana tjetër, gjatë këtyre ditëve me kuqeblutë është provuar edhe mbrojtësi me pasaportë belge Mulemo për të cilin me siguri do të jetë trajneri Cungu që do të vendosë pikërisht sot, për të vijuar provën apo do të largohet por shanset janë që të ndodhë kjo e fundit. Në këtë mënyrë, merkatoja e kësaj skuadre ka mbetur për momentin në vend-numëro megjithatë duhet pritur deri në fund të afatit përfundimtar të saj sepse puna do të vazhdojë për gjetjen e ndonjë lojtari cilësor. Kuptohet që do të jetë shumë e vështirë për një gjë të tillë sepse tashmë çdo gjë po shkon drejt fundit e për këtë arsye, stafi teknik I Vllaznisë është duke I bërë planet me kontigjentin aktual që ka në dispozicion.