VLLAZNIA MË E PLOTË NDAJ FLAMURTARIT. ÇINARI E PJESHKA JANË “OK”

Ndeshja e rradhës ndaj Flamurtarit konsiderohet shumë e rëndësishme për Vllazninë dhe lajmi i mirë në këtë pragndeshje është padyshim rikuperimi i disa prej lojtarëve që kanë qenë të dëmtuar. Dy prej tyre, pikërisht Çinari dhe Pjeshka, janë stërvitur normalisht me grupin duke mos shfaqur asnjë problem dhe kjo natyrisht që të lë të kuptosh se ata do të jenë të gatshëm për takimin e së shtunës. Megjithatë duhet bërë kujdes. Mesfushori Çinari i cili u dëmtua në ndeshjen e parë të këtij viti, atë me Kukësin, vetëm dje ka veshur për herë të parë pas shumë ditësh këpucët e futbollit dhe ka zhvilluar të plotë seancën stërvitore.

Gjithsesi duhet parë deri nesër gjendja e tij dhe pastaj stafi teknik do të vendosë për të por me shumë të ngjarë, Çinari do të jetë në gjendje të luajë ndaj vlonjatëve ditën e shtunë. Edhe mbrojtësi Pjeshka që la fushën e lojës i dëmtuar në minutat e fundit të ndeshjes me Partizanin, tashmë duket më mirë. Ai ka marrë një goditje në këmbë që i ka shkaktuar jo pak dhimbje megjithatë me kalimin e ditëve, ky problem ka ardhur duke iu lehtësuar dhe mbrojtësi 20 vjeçar tashmë është duke u stërvitur normalisht me pjesën tjetër të skuadrës. Kjo do të thotë se edhe ai do të jetë në dispozicion të trajnerit Cungu për sfidën me Flamurtarin dhe do jetë ai që do vendosë nëse do të luajë sërish titullar apo jo.

Duhet pranuar se paraqitjet e Pjeshkës në këto tre takimet e fundit kur ka luajtur si titullar në krahun e majtë të mbrojtjes, pozicioni jo i preferuar i tij ky, ai ka arritur të bëjë paraqitje të mira duke e justifikuar plotësisht besimin e stafit teknik. Nga ana tjetër, një lajm i mirë edhe për mbrojtësin tjetër Cicmil. Ai u dëmtua në ndeshjen ndaj Kukësit dhe u mendua se do të qëndronte një muaj pushim por nga java tjetër mund të nisë stërvitjen sepse gjendja e tij është më e mirë. Këto rikthime kuptohet që do shërbejnë për mirë duke parë edhe mungesat që skuadra ka në çdo ndeshje për shkak kartonash.