VLLAZNIA REZISTON VETËM 20 MINUTA NDAJ TIRANËS

Vllaznia në basketboll për meshkuj nuk ka arritur dot ta nisë me fitoren fazën e dytë të kampionatit. Në ndeshjen e parë të kësaj faze, ajo ka udhëtuar drejt kryeqytetit për t’u ndeshur me Tiranën vendase dhe në fund ka qenë kjo e fundit që ka fituar me rezultatin 73 me 67. Duhet thënë se ka qenë një ndeshje shumë me rivalitet teksa skuadrat kalonin sa njëra aq dhe tjetra në avantazh. Së pari, duhet pranuar se takimi nuk është zhvilluar në kushte të favorshme teksa në sallën sportive “Fahrije Hoti” ka patur një numër të madh tifozësh bardheblu të cilët nuk i kanë ndalur për asnjë moment sharjet dhe ofendimet për basketbollistët e Vllaznisë.

Pavarësisht kësaj, lojtarët kuqeblu janë munduar të ruajnë qetësinë dhe të bëjnë lojën e tyre. Ndeshja ka filluar mirë megjithatë 10 minutat e para janë fituar me rezultatin 16-14 për Tiranën. Por në 10 minutat e dyta gjithçka përmbyset në favor të shkodranëve. Ata kanë zhvilluar një periodë shumë të mirë dhe e fitojnë atë në shifrat 24 me 10 duke bërë që të shkojnë në pushimin e ndeshjes me 12 pikë avantazh. Natyrisht që një epërsi e tillë krijoi bindjen se Vllaznia do të ishte favorite për ta fituar ndeshjen. Por nuk do të ishte kaq e lehtë. Në periodën e tretë, bardheblutë, të mbështetur edhe nga tifozët e tyre, arrijnë të dalin në lojë dhe për këtë arsye, e fitojnë atë 29 me 15 duke kaluar edhe rezultatin e përgjithshëm të ndeshjes në favorin e tyre.

Perioda e fundit do të ishte përcaktuese për shpalljen e fituesit të këtij takimi. Trajneri Gjeçaj mundohet të udhëzojë basketbollistët e tij që të ndryshojnë diçka në lojë por është e vështirë. Tirana e ruan avantazhi, madje e thellon edhe me katër pikë të tjera rezultatin duke bërë që ta fitojë krejt ndeshjen me shifrat 73 me 67. Vërtetë ajo ka fituar këtë takim, por edhe Vllaznia tregoi se mund të matet si e barabartë me të dhe për këtë arsye, gara për titullin kampion është e hapur.