VLLAZNIA- TIRANA, TË ENJTEN ORA 14.00 NË “LORO BORIÇI”

Ndeshja Vllaznia- Tirana, e fundit për këtë vit, do të zhvillohet ditën e enjte në orën 14.00. Ndonëse fillimisht u mendua të luhej në orën 17.00, orari ka ndryshuar dhe ky takim nuk do të luhet me projektorë. Natyrisht që një sfidë e tillë pritet me interes, për më tepër që të dy ekipet do të kërkojnë fitoren. Atmosfera në këtë pragndeshje duket e ndezur sepse dihet edhe rivaliteti në mes dy tifozërive.

Nga sa merret vesh, në “Loro Boriçi” do të ketë një numër të konsiderueshëm tifozësh bardheblu dhe kjo do të bëjë që edhe numri i tifozëve shkodranë të jetë më i madh këtë herë. Sa i takon ndeshjes në fushë, Vllaznia ka nisur ditën e sotme përgatitjet për këtë ndeshje. Ajo çfarë duhet parë është gjendja shëndetësore e Kalajës dhe Markut të cilët kanë patur probleme me dëmtimet. Stafi mjekësor po punon për rehabilitimin e tyre megjithatë ende nuk ka asgjë të sigurtë nëse do të jenë në gjendje të luajnë apo jo.

Rikthehet ndërkohë mbrojtësi Cicmil që ishte i pezulluar me kartona në takimin ndaj Teutës. Kjo do të bëjë që trajneri Cungu të ketë më shumë alternativa për ndërtimin e formacionit. Kuptohet që nuk do të jetë aspak e lehtë marrja e fitores ndaj Tiranës e cila ka ende si pikësynim kapjen e një vendi që të çon në Europë, megjithatë edhe Vllaznia është e vendosur për të synuar vetëm trepikëshin. Me mbështetjen e tifozëve të saj, kjo mund të jetë edhe e arritshme megjithatë duhet bërë shumë kujdes. Nga fati i kësaj ndeshje varen shumë gjëra edhe sa i takojnë merkatos së janarit dhe ecurisë së skuadrës në gjysmën e dytë të sezonit.