ZONA TURISTIKE E BOGES, PA UJË, PA ENERGJI DHE PA NGROHJE

Nje prej zonave turistike me te medha ne Metropolin Verior, ajo e Boges eshte lene ne harrese nga Bashkia Malesi e madhe. Jo vetem qe nuk ka asnje kusht per turizem, po banoret ankohen se nuk kane as kushtete me jetike per te perballuar motin e acarte.

Bashkia Malesi e madhe ndonese ne deklarata per mediat thote se ka marre te gjitha masat per perballimin e situates, ne fakt per banoret e zones turistike te Boges, nuk ka bere asgje. Te ndodhur ne Temperatura disa grade nen 0 dhe pa asnje kusht minimal, banoret apelojne qe shtetit dhe bashkia Malesi e madhe te beje dicka per to. Ndersa kjo zone sjell te ardhurat me te medha persa I perket turizmit, ne keto dite te acarta ajo te ofron panoramen e mesjetes..Pa rruge, pa uje, pa energji dhe pa asnje turiste.